15enne aggredito a Chiaiano, la Questura: "Non ci sono ancora fermi, nè denunce"

Non ci sono ancora fermati, nè denunce per l'aggressione a Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione di Chiaiano della Metropolitana di Napoli venerdì scorso. E' quanto informa in una nota la Questura di Napoli.

"In merito all’aggressione subita da un quindicenne, avvenuta venerdì sera nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, la Questura di Napoli intende evidenziare che sono in corso serrate indagini, sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, da parte degli agenti dei Commissariati di Polizia “Scampia” e “Chiaiano”, tese ad identificare i responsabili della brutale aggressione. Nella giornata di ieri, sono stati ascoltati dal Sostituto Procuratore del Tribunale dei Minorenni, alcuni giovani come persone informate sui fatti".

"Proseguono le attività di analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, per trovare riscontro con le dichiarazioni delle persone presenti sul posto. Allo stato le indagini, pur connotate da cauto ottimismo, non hanno determinato ne’ fermi ne’ denunce di minorenni quali autori dell’aggressione", conclude la nota della Questura.