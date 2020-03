Ragazzino morto per ferite d'arma da fuoco: sospeso Pronto Soccorso al Pellegrini

Sospeso il servizio di pronto soccorso presso l'ospedale Pellegrini di Napoli dalle 7,30 di questa mattina. A renderlo noto è l'Asl Napoli 1 Centro. Otto pazienti sono stati trasferiti in altri presidi ospedalieri cittadini.

La decisione è stata presa dopo un sopralluogo, a seguito dei danneggiamenti causati nella notte da alcuni parenti del 15enne morto presso il nosocomio partenopeo a seguito di ferite d'arma da fuoco.

La nota dell'Asl Napoli 1

"Con riferimento a quanto in oggetto questa notte, a seguito del decesso di un giovane ferito da arma da fuoco, il Pronto Soccorso del P.O. dei Pellegrini è stato devastato dalla rabbia dei parenti. Nel corso del sopralluogo eseguito alle ore 7,00, constatato danni ad arredi e attrezzature, nonché l’assenza delle condizioni igienico-sanitarie tali da non permettere lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori, alle ore 7,30 abbiamo dichiarato la sospensione del servizio di Pronto Soccorso P.O. dei Pellegrini.

A seguito di tale “sospensione” è iniziato il trasferimento di 8 pazienti presenti al Pronto Soccorso nei reparti dello stesso presidio ospedaliero ovvero - con l'ausilio del Servizio 118 - in altri ospedali cittadini. Sono già iniziate le attività necessarie a ripristinare quanto prima possibile l’attività di Pronto Soccorso, tenuto conto dell’importanza che tale Presidio Ospedaliero riveste nell’ambito della rete cittadina. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari che, questa notte, hanno subito aggressioni fisiche e insulti e che, nonostante tutto, hanno continuato a garantire l’assistenza ai pazienti". Questa la nota dell'Asl Napoli 1 Centro.