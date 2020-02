Tragedia nel napoletano: ragazzino muore per meningite

Tragedia nel napoletano per la morte di un giovanissimo studente per meningite. Il ragazzino frequentava il primo anno presso l'istituto Andrea Torrente di Casoria.

La scuola ha diffuso un comunicato dopo la notizia della scomparsa del 14enne: "L’Istituto Andrea Torrente è vicino alla famiglia del ragazzo in questo momento di estremo dolore. Abbiamo appreso la notizia del suo ricovero nella giornata di domenica. A quanto ci risulta il giovane è stato colpito da una forma virale di meningite per la quale l’ASL non ha ritenuto al momento di adottare misure profilattiche personali o ambientali. Pertanto le attività didattiche continuano regolarmente".

"E' stata nostra cura chiedere un incontro a scuola con il servizio di epidemiologia dell’ASL NAPOLI 2 NORD. Nella mattinata di martedì i medici competenti dell’ASL saranno a scuola per fornire risposte e chiarimenti ai genitori e agli alunni. Abbiamo chiesto all’autorità sanitaria di diffondere un comunicato ufficiale. Cogliamo l’occasione per invitare tutta la comunità scolastica, alunni ,genitori e personale della scuola, a partecipare al lutto che ha colpito la famiglia dello studente, riprendendo la corretta relazione educativa, improntata al rispetto della sofferenza senza atteggiamenti discriminatori e strumentali", conclude la nota.