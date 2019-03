Baby vandali a scuola: si riprendono in un video mentre distruggono l'aula magna

Dei ragazzini hanno devastanto l'aula magna di una scuola di Acerra, il tutto filmandosi e urlando frasi di Gomorra.

“Restiamo allibiti dinanzi al video girato e diffuso sui social da un gruppo di teppisti durante la vandalizzazione dell’aula magna della scuola media ‘Ferrajolo-Siani’ - fanno sapere il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli, autori della denuncia - Un fatto gravissimo che dimostra la presenza di sacche di inciviltà anche tra i più giovani. Nel video si sentono urlare frasi di Gomorra, a testimonianza che alcuni di questi permeano gli esempi peggiori dei criminali della Tv”.

“Dinanzi a scene di questo tipo non possiamo che evidenziare che, in alcuni casi, il ruolo genitoriale non ha prodotto effetti positivi - proseguono i due - La preside della scuola ha denunciato il fatto al commissariato di polizia. Dinanzi ad un fatto del genere non possiamo che invocare il pagamento dei danni da parte dei genitori. Non è giusto che gli atti vandalici di questo tipo gravino sulla collettività”.