Ragazzi distruggono 'per gioco' intonaco romano, il sindaco: "Voglio conoscervi"

Vuole conoscerli, parlargli. È così che il sindaco di Bacoli, Josi Geranrdo della Ragione, ha spiegato di volersi comportare con i componenti della baby gang che ieri notte, "per gioco", ha devastato un intonaco dell'epoca romana.

"Ieri notte, a Baia, un gruppo di giovani ha deciso di saltare su un intonaco d’epoca romana. Spaccandolo, accanto al Tempio di Diana - è stato il messaggio social del giovane primo cittadino bacolese - Lancio loro un appello. Voglio conoscervi, parlarvi. Non per multarvi, non per denunciarvi. Ma per poter apprezzare, insieme, la nostra bellissima città. Bacoli, i Campi Flegrei. Per raccontarvi quanto sia importante difendere la storia millenaria di Baiae, Misenum, Cumae. Una ricchezza d’incommensurabile valore. Siamo fortunati a vivere qui. Siamo eredi di un patrimonio da valorizzare e proteggere".

"Sabato, tutti insieme, grazie all’associazione Baiae Experience, saremo in piazza, a Baia, per trasformare un atto vandalico in promozione turistica. Sarà mostrata una riproduzione in 3D della Città Sommersa di Baiae - ha proseguito il sindaco - Il Parco Archeologico subacqueo più importante del Mediterraneo. Lo faremo accanto all’intonaco spaccato. Lo faremo nell’acquario, che, grazie ai volontari, stiamo riverniciando, pulendo. Lancio un appello a questi ragazzi. Vi aspetto. Venite a conoscere chi siete, quali sono le nostre radici. Perché ognuno deve fare la propria parte. Insieme, possiamo farcela. Un passo alla volta".