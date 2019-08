"Siete napoletani, non potete entrare": discriminazioni in un locale ad Ibiza

Sta rimbanzando, dai social, la notizia di alcuni ragazzi respinti da una discoteca di Ibiza perché napoletani.

La denuncia arriva dal padre di una di loro, Salvatore F. "Mia figlia Alessia Ylenia, studentessa universitaria 21enne i vacanza ad Ibiza, ieri notte si è vista negare l'accesso al locale Hard Rock in quanto nata e residente nella provincia di Napoli", scrive l'uomo.

I buttafuori del locale "una volta controllati i documenti hanno detto che loro non accettavano persone della provincia di Napoli", prosegue nel racconto.

I quattro ragazzi, tra i 20 e i 24 anni, "sono andati via addolorati e mortificati e, tra l'altro, tra i cori di scherno di alcuni ragazzi milanesi che erano lì e che li hanno dileggiati". "Tale comportamento è inammissibile e razzista ed è da stigmatizzare – conclude l'autore della denuncia – specialmente in quanto avvenuto in una struttura così nota a livello mondiale. Basta ad essere ghettizzati. Basta essere individuati con Gomorra".