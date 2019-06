Cadono in un dirupo profondo 10 metri per una bravata: paura per due ragazzini

Sono stati salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco. È finita nel migliore dei modi la vicenda di due ragazzi – 14 e 15 anni – nella tarda serata di ieri precipitati in un dirupo dopo aver camminato lungo il muro di cinta di un supermercato, in via Nazionale delle Puglie a Napoli.

Si erano arrampicati per una bravata, quindi avevano perso l'equilibrio ed erano caduti in un dirupo 10 metri più in basso. A trovarli è stata una volante del commissariato di Poggioreale che stava effettuando dei controlli in zona.

I poliziotti hanno individuato i ragazzi e si sono sincerati a distanza – ottenuto il numero di cellulare di uno di loro – di come stessero, dato che non era loro possibile raggiungerli. Li hanno assistiti fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno impiegato circa due ore per recuperarli.

L'operazione, particolarmente complessa, è avvenuta attraverso l'uso di una gru per calarsi e con l'ausilio di una corda d'acciaio. Sul posto il personale del 118 ha subito soccorso i ragazzini, entrambi con diverse escoriazioni dovute alla caduta. Questi sono infine stati affidati ai genitori, intanto giunti sul posto.