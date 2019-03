Ragazza violentata in Circumvesuviana: “1600 telecamere nelle stazioni” (VIDEO)

"Abbiamo collocato 1600 telecamere per la videosorveglianza su tutta la rete Circumvesuviana. Continueremo così per garantire al meglio condizioni di sicurezza". Lo assicura il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando durante una conferenza stampa per illustrare lo stato dei lavori di quattro nuove stazioni della holding regionale dei trasporti Eav.

Il presidente della giunta ha riferito della videosorveglianza commentando il caso dei tre presunti autori di una violenza sessuale ai danni di una 24enne nella stazione della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. De Luca ha espresso "solidarietà" alla vittima e "rabbia umana" per l'episodio, annunciando investimenti per la sicurezza nelle nuove stazioni Eav che saranno aperte nei prossimi tre anni.

Le dichiarazioni di De Luca

“Gli autori dello stupro nella Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano hanno compiuto un reato talmente rivoltante, talmente infame, per il quale non c’è da avere nessuna pietà. Se quelli arrestati questa mattina sono i tre colpevoli, per quanto mi riguarda, possono stare in galera da qui all’eternità” questo il commento del presidente della Regione Campania pubblicato anche su Facebook.