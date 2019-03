Ragazza violentata nella Circumvesuviana: fiaccolata di solidarietà (FOTO)

Sono tante le candele accese nella fiaccolata di solidarietà alla 24enne che ha subito una violenza sessuale all'interno della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. A 24 ore di distanza da quel terribile episodio, tanti cittadini, associazioni e politici si sono incontrati per provare a inviare un segnale. Un modo per dire no alla violenza e al degrado e far sentire la propria vicinanza alla giovane donna terribilmente abusata.

Le istituzioni presenti

In rappresentanza della Regione Campania c'era l'assessore alle Pari Opportunità, Chiara Marciani che ha commentato: “La manifestazione è una risposta importante di una comunità che vuole essere vicina alla ragazza”. Presenti anche tante delegazioni delle città vicine e il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno. “La nostra è una città di pace nella quale i valori sono fondamentali e vede i cittadini organizzarsi questa sera con sentimenti profondi che ci rappresentano” queste le parole del primo cittadino nel corso del flash mob a cui ha partecipato anche il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio.