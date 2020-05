Ponte del Frullone, ragazza si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

Una persona si è tolta la vita stamane lanciandosi dal ponte del Frullone, il Ponte di San Rocco a Capodimonte. Secondo le prime notizie pare si tratti di una ragazza, di giovane età.

Sul posto, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo della persona che si è suicidata, vigili del fuoco e polizia. Presente anche un'ambulanza.

La mancanza di barriere

Il consigliere della terza municipalità Gennaro Acampora, ha sottolineato che quello "è diventato il ponte dove tante troppe persone si sono suicidate". Acampora sottolinea che sono andati fin qui a vuoto i tentativi di installare delle barriere, a suo parere "necessarie, perché ricevere come stamane tanti messaggi per un triste episodio, in una domenica particolare come questa, è straziante e lo dico da figlio e genitore. Riposa in pace".