Stupro San Giorgio a Cremano, Salvini: "In galera a vita, nessuna pietà"

"Nessuna pietà per chi violenta donne e bambini, in galera a vita". Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato sui social il grave episodio di violenza ai danni di una giovane di 24 anni all'interno della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana, per il quale sono stati fermati tre giovani.

Il numero uno del Viminale era stato stuzzicato qualche ora prima dalla parlamentare del Partito Democratico Maria Elena Boschi: "Una ragazza di 24 anni è stata violentata da tre ragazzi a San Giorgio a Cremano, mentre stava andando a prendere un treno per tornare a casa.

I tre ragazzi sono italiani. E guarda caso il Ministro Salvini, di solito così prolifico di tweet e post quando gli autori dei reati sono immigrati (meglio ancora se di colore), non ha avuto tempo di spendere nemmeno una parola su un reato così grave e odioso. A me non interessa del passaporto di questi criminali: devono essere puniti e scontare la pena in carcere. E dobbiamo fare di tutto perché questa ragazza possa avere accanto a se’ persone capaci di sostenerla e aiutarla a uscire da quest’incubo. Quanto a Salvini: non aspetto il post. Aspetto le forze dell’ordine in strada, le luci nelle città, la sicurezza promessa. Hanno vinto le elezioni un anno fa: quando iniziano a governare?".