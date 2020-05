Ragazza positiva al Coronavirus ad Ercolano, il sindaco: "Giovani, non fate gli idioti"

Nuovo caso di contagio ad Ercolano. Una giovane è infatti risultata positiva al Coronavirus. A dare la notizia alla cittadinanza è stato il Sindaco Ciro Buonajuto con un video pubblicato sui social.

"Nel video lancio un appello ai ragazzi, ai genitori, ai nonni e a quelli che si lamentano dei controlli. Per quelli che si lamentano dei controlli: non si può mettere una badante vicino a ognuno dei 60 milioni di cittadini italiani. Lo capite? I controlli ci sono. Ma a un idiota che al momento del controllo indossa la mascherina e dopo venti metri incontra un altro amico idiota e se la toglie cosa si può fare? Serve la collaborazione di tutti, altrimenti si richiude tutto. Se ve la prendete con i controlli, oltre a non aver capito niente, fate un favore agli idioti", scrive il primo cittadino ercolanese.