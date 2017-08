Ragazza smarrisce la borsa: il bellissimo gesto di due coppie napoletane

Il cuore dei napoletani è senza dubbio immenso. A testimoniarlo, una volta di più, è un episodio avvenuto in questi giorni a Potenza e raccontato da Ondanews.

Una ragazza della zona, si era fermata in un autogrill per la colazione. Uscita fuori, la giovane donna si è resa conto di aver lasciato la borsa all’interno. Al rientro, però, non c'era più traccia della borsa.

Allertata la Polizia, gli agenti hanno visionato le telecamere, senza riuscire ad individuare nessuno a causa dell’area non tutta coperta dell’impianto di videosorveglianza. Ad assistere alla scena una coppia napoletana che, toccata dalla disperazione della giovane, ha deciso di donarle 150 euro appena vinti al "Gratta e Vinci".

Nel tardo pomeriggio, poi, è arrivata la chiamata di un’altra coppia napoletana, che ha recuperato il numero della ragazza tra gli effetti personali, per comunicarle di aver trovato la borsa, con l’intenzione di consegnarla con documenti e soldi all’interno.