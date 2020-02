Coronavirus, napoletana tornata da Pechino: "Nessun controllo per noi, temo di essere infetta"

"Clara, nostra concittadina, è rientrata a Napoli (provincia) Dopo essere rimasta 12 ore bloccata in #aeoroporto a Pechino". Così Gianni Simioli della Radiazza racconta la vicenda di una ragazza che ha dovuto affrontare l'emergenza coronavirus ed il cui video è diventato virale sui social. Ha spiegato di aver "deciso di mettersi in isolamento per le prossime due settimane perché – e qui Simioli usa le parole della giovane – nessuno ci ha controllato al nostro arrivo a Roma".

Clara Avino era riuscita a tornare in Italia bypassando i blocchi aerei grazie ad un volo con scalo.

"Sto bene per il momento - ha spiegato in diretta alla Radiazza Clara stamane - Continuo ad indossare la mascherina e a prendere tutte le precauzioni del caso. La ragazza teme comunque per la sua salute, a causa delle ore spese all'aeroporto di Pechino, "uno dei più affollati". E "in aereo – ha aggiunto – c'erano tantissime persone raffreddate e con sintomi influenzali". Alla domanda "perché non vai in ospedale?" ha risposto: "La legge italiana non dà diritto al test a chi non presenta sintomi".