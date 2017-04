Investe una ragazza e scappa: è caccia al pirata della strada

Una ragazza è stata investita ieri a Castellammare di Stabia, in via Nocera, da un pirata della strada che non si è fermato a prestarle soccorso. Ad assistere a tutta la scena sono state decine di testimoni, che avrebbero descritto con precisione la vettura dell'investitore.

La giovane, scaraventata nelle vetrine di un negozio. È stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha rapidamente trasportata al San Leonardo. Le sue condizioni non destano preoccupazione, sebbene abbia riportato un trauma cranico.

Le forze dell'ordine sono a caccia del pirata. A quanto pare nella vettura c'erano due persone.