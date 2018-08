Ragazza accoltellata sul Lungomare: fermato l'ex fidanzato

Un 25enne è stato fermato dai Carabinieri per l'accoltellamento di una ragazza di 19 anni, avvenuto nel pomeriggio sul Lungomare di Napoli.

Si tratta dell'ex compagno della giovane, sul quale pende ora l'accusa di tentato omicidio aggravato.

Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la follia sarebbe stata la visione della 19enne in compagnia del nuovo fidanzato.

Il 25enne, dopo aver accoltellato la giovane, si è dato alla fuga, ma è stato subito dopo bloccato dai Carabinieri.

La ragazza è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare per le ferite d'arma da taglio riportate in più punti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.