Fuori pericolo la diciannovenne accoltellata sul Lungomare

Migliorano le condizioni della diciannovenne accoltellata ieri sul Lungomare. La giovane, aggredita in serata dal suo ex fidanzato (25 anni) è fuori pericolo, e si trova ancora al Loreto Mare, dove era stata trasportata d'urgenza dopo i primi soccorsi. L'ex fidanzato, già arrestato ieri sera, ha ferito la giovane all'addome, al polmone e alle mani. Il venticinquenne si trova ora a Poggioreale, accusato di tentato omicidio aggravato. Si sarebbe scagliato sulla ex fidanzata dopo averla vista in compagnia di un nuovo partner.

Dopo l'aggressione il venticinquenne ha provato a scappare ma è stato notato e bloccato dai Carabinieri, che l'hanno tratto in arresto.