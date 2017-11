Raffaella Fico porta regali ai piccoli del reparto Pediatria del Policlinico Federico II

Visita a sorpresa, ieri, per genitori, piccoli pazienti e personale del reparto di Pediatria e Neuropsichiatria infantile del Policlinico Federico II. L'iniziativa organizzata da "Eccellenze Campane" ha previsto una mattinata di solidarietà, un 'Natale in anticipo', così è stato definito, per i bambini del reparto che hanno ricevuto giocattoli in regalo dall'attore comico Alessandro Bolide e dalla conduttrice tv Raffaella Fico, in collaborazione con l'arcidiocesi di Napoli rappresentata da don Tonino Palmese.

La giornata è poi proseguita presso la Casa Famiglia Sisto Riario Sforza, struttura gestita dalle suore Figlie della Carità che fa capo alla Caritas, che accoglie persone sieropositive e/o in Aids conclamato. Qui, nella campagna dei Camaldoli, è stato consegnato un forno industriale per le sorelle che si occupano della mensa.