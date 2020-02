Raffaele Cutolo sta male: trasferito in ospedale a Parma

Il boss Raffaele Cutolo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Parma. Il fondatore della Nco è stato trasferito nel reparto riservato ai detenuti dell'ospedale emiliano. Cutolo è detenuto al regime del 41bis all'interno del carcere emiliano. Non si hanno notizie certe sulle sue condizioni che hanno comunque preoccupato i medici del carcere che hanno chiesto il trasferimento nella più attrezzata struttura ospedaliera. Massimo riserbo è stato chiesto dalla famiglia e dal suo legale, Gaetano Aufiero.

Già nelle scorse settimane il penalista aveva inoltrato una richiesta al tribunale di Sorveglianza per ottenere un permesso. Cutolo soffre già da tempo di diverse patologie ed è detenuto ininterrottamente dal 1979 e al regime del carcere duro dal 1995. In totale sono 55 gli anni che ha trascorso da detenuto, 39 dei quali in isolamento. Da pochi mesi il regime carcerario a cui è sottoposto non gli permette più di abbracciare sua figlia Denise che ha compiuto 12 anni e può parlargli solo attraverso il vetro.