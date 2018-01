Allarme baby gang, Raffaele Cantone: "La paranza dei bambini è un dato reale"

"La paranza dei bambini non è una invenzione giornalistica, ma un dato reale". Così il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, a proposito della vicenda baby gang a Napoli.

Cantone ha parlato a margine di un incontro sulla promozione della cultura della legalità tenutosi all'università L'Orientale. Il tema della criminalità minorile a Napoli, sottolinea il magistrato, "non si scopre oggi: abbiamo verificato in passato come persino all'interno dei clan della camorra ci fossero tantissimi ragazzini. Il problema vero è che su questi argomenti bisognerebbe cominciare a intervenire sul piano della prevenzione: la scuola e i momenti educativi devono fare la loro parte"

Cantone ha toccato anche altri temi oltre quello della sicurezza a Napoli. A proposito dei magistrati candidati alle prossime elezioni ha spiegato: “Credo che i magistrati, come tutti i soggetti appartenenti a qualunque ordine professionale, abbiano la possibilità di scegliere se candidarsi e rispettare le regole". “Credo – ha proseguito – che sia un problema di cui il legislatore deve farsi carico soprattutto per stabilire come si torna dall'attività politica. È evidente che chi sceglie di fare politica poi, dal punto di vista dell'imparzialità soprattutto, ha qualche problema”.

In merito alle elezioni poi ha aggiunto: “Abbiamo un sistema che consente fino un certo punto la scelta degli eletti. Mi auguro che i partiti siano in grado di selezionare una classe dirigente onesta".