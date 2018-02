Racket violento a Varcaturo: spingono il titolare e gli buttano la merce a terra

Si presentavano dicendo di appartenere alla malavita organizzata di Giugliano e cercavano di persuadere la vittima, il titolare di un negozio di alimentari di Varcaturo. Da aprile a dicembre, un 36enne di Giugliano e un 25enne di Napoli hanno bussato alla porta del negozio dal malcapitato quasi quotidianamente. Con spintoni, toni minacciosi, gettando a terra i cibi dagli scaffali e la minaccia di incendiare la sua attività, hanno estorto all’imprenditore in totale 4mila euro di prodotti: ogni volta, infatti, esigevano che l’uomo consegnasse loro diverse buste di generi alimentari.



I malfattori sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Varcaturo e arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della locale D.D.A. per estorsione continuata in concorso aggravata dal metodo mafioso. I due sono adesso ai domiciliari.