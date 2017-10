Racket a imprenditori ortofrutticoli: eseguita ordinanza per tre persone

Tre persone, tutte ritenute vicine al gruppo camorristico attivo nel territorio di Afragola, fermati dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna 3 settimane fa su provvedimento emesso dalla D.d.a. di Napoli, sono stati raggiunti, nel centro penitenziario di Secondigliano dove erano stati associati, da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli a cui hanno dato esecuzione gli stessi militari.

Si tratta di tentata estorsione aggravata da finalità mafiose. I tre sono finiti in carcere per le minacce proferite nei confronti dei titolari di un ingrosso di frutta e verdura, che avrebbero dovuto sborsare 12.500 euro per continuare a lavorare tranquillamente e "per sostenere i carcerati".