Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, via agli interventi di manutenzione

A partire da lunedì 11 marzo prenderanno il via gli interventi di pulizia e manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell'asse viario denominato Perimetrale di Vomero-Soccavo-Pianura.

I lavori, a cura del Servizio Strade, decoro urbano, grandi assi viari e sottoservizi del Comune di Napoli, prevedono il taglio della vegetazione e la rimozione dei rifiuti ai margini della carreggiata, nonché gli interventi necessari di ripristino dei dispositivi di ritenuta e della segnaletica stradale ove occorrenti.

L'intervento complessivo sarà svolto in più fasi successive, ciascuna di durata massima pari a 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì successivo).

La prima fase prevede l'intervento sulle due rampe di ingresso alla Perimetrale, in direzione Vomero, di via Montagna Spaccata e via Cinzia, che resteranno chiuse al traffico da lunedì 11 marzo alle ore 9,00 fino a venerdì 15 marzo ore 18,00.

Le successive fasi saranno eseguite in maniera consecutiva nelle prossime settimane.

Nella prima fase, al fine di garantire i collegamenti in direzione Vomero, i veicoli provenienti dal quartiere Pianura e da via Cinzia possono accedere dalla rampa di ingresso in via Epomeo.