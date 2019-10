Rifiuti, si torna alla normalità: Asìa al lavoro per rimuovere le 40 tonnellate in giacenza

Prosegue la raccolta dei rifiuti rimasti in giacenza in città dopo lo stop per manutenzione dell'inceneritore di Acerra.

Restano al momento da raccogliere circa 40 tonnellate di spazzatura, di cui una trentina nel quartiere di Scampia, e le altre 10 tra Pianura ed i quartieri di Napoli Est.

A comunicarlo è la stessa Asìa, municipalizzata del Comune di Napoli che si occupa dell'igiene cittadino.

Nel frattempo, vanno avanti le attività di svuotamento del sito dell'ex Icm di Barra, al centro delle polemiche nei giorni scorsi per le proteste dei residenti. Al proposito Francesco Iacotucci di Asìa sottolinea che “siamo a gli sgoccioli” e che il sito riaprirà a breve “all'ordinario”, intendendo con questo che riprenderà ad essere destinazione di inerti e ingombranti, ma “non sarà più utilizzato come centro di stoccaggio per i rifiuti solidi urbani”.

Il provvedimento si era reso necessario proprio per far straordinariamente fronte all'emergenza dovuta allo stop dell'impianto di Acerra.