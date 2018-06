Cardito, i mezzi della ditta di trasporto rifiuti non sono in regola

A Cardito i carabinieri della stazione di Crispano hanno proceduto al controllo di alcuni automezzi utilizzati per la raccolta di rifiuti. Sono stati sequestratI tre veicoli sprovvisti di copertura assicurativa: un autocompattatore e un veicolo per la raccolta di rifiuti - di proprietà del consorzio che gestisce il servizio - e un’utilitaria in uso al consorzio stesso.