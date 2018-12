"Non buttate l'olio delle fritture natalizie nel lavandino": l'appello dal Vomero

"Non buttate nel lavandino gli oli delle fritture natalizie". Questo l'appello lanciato dal presidente della V Municipalità Vomero Arenella Paolo De Luca attraverso i social.

La municipalità collinare ha infatti organizzato un punto di conferimento degli oli esausti da cottura domestica in piazza degli Artisti nei giorni 27 dicembre e 2 gennaio, dalle ore 8,00 alle 12,00.

“Versato in uno specchio d'acqua, un solo litro di olio esausto è in grado di formare una pellicola inquinante grande quanto un campo da calcio e di rendere non potabile un milione di litri d'acqua", ricorda su Facebook De Luca.