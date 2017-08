Raccolta differenziata, multato un ristoratore a Ercolano

Linea dura contro i depositi illegali di rifiuti. Il Comune di Ercolano dichiara guerra ai furbetti del sacchetto con una task-force notturna della polizia municipale.

L'ultimo bilancio dell'operazione è positivo: oltre 50 sanzioni e circa 2500 euro di multe ai trasgressori delle norme che regolano la raccolta differenziata e il Codice della Strada. A finire nei guai, anche un ristoratore del centro storico. Al proprietario è giunta una multa di 300 euro per aver depositato in strada due sacchi contenti bottiglie, nonostante non fosse il giorno previsto per la raccolta del vetro.

Nel corso dell'operazione, sono stati fermati e multati anche cinque proprietari di cani che portavano a spasso il proprio animale domestico sprovvisti dell'equipaggiamento previsto per la raccolta delle deiezioni.