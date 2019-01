Raccoglie un petardo inesploso, mano dilaniata

Un ragazzino si è ferito gravemente alla mano dopo aver raccolto un petardo inesploso. È accaduto a Marano, lungo corso Mediterraneo. Il giovanissimo stava giocando in strada quando ha raccolto il botto che non era ancora esploso. Purtroppo il petardo gli è esploso in mano provocandogli dei gravi danni.

Sul posto era di passaggio un automobilista che si è accorto del piccolo e l'ha immediatamente portato in ospedale. Non sono ancora chiari i danni dell'incidente ma potrebbero essere irreversibili per il minorenne.Secondo i medici potrebbe perdere l'utilizzo di tre dita della mano. Aumenta così la statistica dei ferimenti del Capodanno 2019 che aveva visto un totale di 37 persone rimaste colpite dai botti.