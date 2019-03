Il questore di Napoli: "I commercianti devono denunciare le estorsioni"

"Gli episodi che hanno coinvolto le pizzerie Sorbillo e Di Matteo sono molto gravi. Dimostrano che nel centro di Napoli esiste una strutturata rete estorsiva. I commercianti devono affidarsi a noi, denunciare le estorsioni, altrimenti non potremo fare molto". Il questore di Napoli Antonio De Jesu pungola gli esercenti che hanno preso parte, questo pomeriggio, all'incontro a porte chiuse con le forze dell'ordine.

La riunione si è tenuta nella sede di Confcommercio, in via Medina: "Vogliamo aprire uno sportello per l'ascolto dei commercianti che sono vittime di questi episodi - afferma Giacomo Errico, commissario delle sezione napoletana - Questo incontro è stato organizzato per capire in che modo possiamo aiutare polizia e carabinieri nell'arginare questi fenomeni criminali. Credo sia necessario anche un impiego maggiore di uomini".

Ma De Jesu sembra di avviso diverso: "E' inutile parlare di più uomini, dobbiamo lavorare con ciò che abbiamo. Dobbiamo creare un rapporto con gli esercenti e convincerli che non sono soli. Possiamo consigliarli e sostenerli. Ci sono leggi statali che prevedono anche indennizzi economici per chi denuncia".