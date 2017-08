Offese per il terremoto di Ischia: la querela di Pisani

L'avvocato napoletano Angelo Pisani ha presentato una querela per le offese postate sui vari social network durante le ore immediatamente successive al terremoto ad Ischia. Tra chi si rammaricava che non fosse il Vesuvio e chi si “accontentava” del terremoto, sono stati diversi i commenti razzisti apparsi su Facebook e Twitter. Gesti incivili che il penalista partenopeo, spesso impegnato in denunce simili, non vuole lasciare impuniti e per questo si è rivolto all'autorità giudiziaria con una denuncia dettagliata.

Secondo l'avvocato si tratta di qualcosa di molto più grave della diffamazione ««deve essere rilevata la notevole portata lesiva delle predette offese all’onore e alla memoria dei feriti e defunti, attese altresì le circostanze particolarmente tragiche in cui gli stessi vennero prematuramente privati della vita, suscettibili di essere percepite da un numero indeterminato di navigatori Internet, che hanno suscitato riprovazione ed indignazione non soltanto da parte dei prossimi congiunti, ma da parte della stessa opinione pubblica on line» ha scritto Pisani nell'atto depositato presso la procura di Napoli.