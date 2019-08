In quattro sullo scooter, scappano dai carabinieri sulla Statale contromano

Una folle corsa che poteva finire male per due bambini di soli due e cinque anni. Protagonista una coppia di coniugi che hanno messo a rischio la vita dei loro bambini andando in quattro su uno scooter. Non solo: quando i carabinieri gli hanno imposto l'alt hanno tentato la fuga scappando sulla strada statale 268. E' successo a Boscoreale lungo via Nazionale Passanti. Alla guida dello scooter c'era un 36enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

L'inseguimento

L'inseguimento è durato per circa sei chilometri prima che l'uomo venisse bloccato. Fortunatamente nessuna delle persone a bordo dello scooter ha subito delle conseguenze. L'uomo è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari dove rimarrà in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrato lo scooter su cui viaggiava.