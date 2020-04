Coronavirus, ancora un morto a Casoria: è il quarto

Ancora un decesso per Coronavirus a Casoria. Si tratta della quarta vittima per Covid avvenuta tra i cittadini del comune a nord di Napoli. Ad annunciare la dipartita è stato il sindaco Raffaele Bene. Attraverso un post su Facebook, il primo cittadino ha espresso il suo cordoglio per la perdita alla famiglia del deceduto. La vittima era ricoverata da diversi giorni in ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi. “Purtroppo un nostro caro concittadino, da tempo ricoverato in ospedale per il Covid, é deceduto. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Queste le parole di Bene che solo due giorni fa era stato costretto a dare l'addio a un altro concittadino con un messaggio molto simile.

"Ho avuto purtroppo notizia del decesso di un nostro caro concittadino. Risultato positivo al tampone, é stato in isolamento ospedaliero fin dal primo momento. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Nella giornata di sabato i tamponi risultati positivi, comunicati dalla Asl Napoli 2 Nord, sono 2 ed entrambi risultano essere familiari di altra persona già positiva. La notizia positiva è che altri quattro nostri concittadini sono finalmente guariti", le parole del sindaco in quella circostanza.

Il post del sindaco

