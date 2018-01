Il caso Materazzo protagonista della prima puntata del 2018 di Quarto Grado

Dopo la pausa festiva, venerdì 12 gennaio, in prima serata su Retequattro, torna l'appuntamento con "Quarto Grado".



Il settimanale condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, riparte dal caso di Vittorio Materazzo, ucciso a Napoli con 40 coltellate il 28 novembre 2016.

Per il delitto, lo scorso 3 gennaio è stato arrestato il fratello Luca. L'uomo è stato fermato a Siviglia, in Spagna, dove lavorava in un bar come cameriere. Il 37enne era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa oltre un anno fa dal Gip di Napoli su richiesta della locale Procura perché ritenuto responsabile di omicidio premeditato.

Per le segnalazioni da parte degli spettatori, sono sempre attivi il centralone e l'account di Facebook Messenger del programma.