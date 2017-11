Quarto, sequestrate due aree utilizzate per la gestione abusiva di rifiuti speciali

I finanzieri del reparto contrasto crimini ambientali della Guardia di Finanza hanno sequestrato due aree per complessivi 10.000 mq nel comune di Quarto, dove si stavano consumando diversi reati contro l’ambiente. Dopo una prima ricognizione aerea i militari procedevano al sequestro dell'area riscontrando svariati metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non, depositati sul nudo terreno, senza alcun accorgimento teso ad evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo. Venivano denunciate a piede libero due persone per gestione abusiva di rifiuti speciali. Nello specifico contesto, l’illecito è avvenuto in una zona di proprietà del Demanio dello Stato protetta da ferrei vincoli di natura paesaggistica ed archeologica.