Quarto, le rubano cellulare e i carabinieri lo ritrovano

Pochi giorni fa, a una 28 enne di Pozzuoli avevano rubato il cellulare in un centro scommesse di Quarto. In sede di denuncia ai Carabinieri, la ragazza aveva fornito dettagli precisi come l'orario, il luogo e i movimenti fatti, inoltre era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del centro scommesse.

Questo ha permesso ai Carabinieri della Tenenza di Quarto di identificare l'autore del furto, un 47enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell'ordine, e la donna trovata in possesso del telefono rubato, una 37enne di Quarto. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato, la donna per ricettazione e la refurtiva è stata restituita alal legittima proprietaria