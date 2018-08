Guida senza patente e assicurazione, la 36enne aggredisce il carabiniere

A Quarto, in via Seitolla, i carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto per violenza, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale L.M., una 36enne del luogo già nota alle forze dell'ordine. La donna, sottoposta a controllo alla circolazione stradale e sorpresa alla guida di una vettura con patente scaduta e sprovvista di copertura assicurativa, per impedire la compilazione dei previsti verbali ha aggredito il carabiniere capo equipaggio spintonandolo e graffiandolo, causandogli “contusioni multiple e ferite escoriate all’avambraccio sinistro” guaribili in 5 giorni diagnosticate all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

L’arrestata è in attesa di rito direttissimo.