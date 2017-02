Quartieri Spagnoli, pistole nascoste in una cabina della Telecom

Una pistola a tamburo calibro 6, con matricola abrasa ed una pistola semiautomatica, completa di caricatore, contenente 6 cartucce calibro 6,35, sono state rinvenute e sequestrate dagli agenti del Commissariato di Polizia “Montecalvario” ai Quartieri Spagnoli.

L’attenzione dei poliziotti, nel transitare in Via Nardones, nell’ambito dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, è stata attratta dalla porta di una cabina Telecom che risultava aperta. Al suo interno, una busta in carta del tipo utilizzate dalle boutique con una maschera in plastica, del tipo utilizzato per carnevale,e un panno in lana all’interno del quale erano avvolte le due armi perfettamente funzionanti.

Le armi, una pistola marca GB ed una marca Triumph, sono state affidate agli accertamenti tecnico-balistici della Polizia Scientifica, al fine di accertarne il loro recente utilizzo.