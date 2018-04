Cronaca / Via Nuova Santa Maria Ogni Bene

Paura nella notte nei Quartieri Spagnoli, venti famiglie in strada

Un intero stabile è stato evacuato in via Santa Maria Ognibene per una grave e copiosa perdita d’acqua. Sul posto al lavoro l’Abc. Le famiglie hanno trovato riparo da amici o parenti, alcune sono state alloggiate nel centro Urban