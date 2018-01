Baristi a Napoli, un lavoro in nero e sottopagato: il servizio di Striscia la Notizia

Un servizio andato in onda ieri sera all''interno di Striscia la Notizia e firmato da Luca Abete ha gettato alcune luci sull'oscuro e sommerso mondo lavorativo di baristi e garzoni del bar a Napoli. Si parla di paghe da fame, 130 euro a settimana per i più fortunati ma c'è qualcuno che si accontenta di 80 o 90 euro a settimana per 8 o 9, a volte 12 ore di lavoro. Alla ragazza con la telecamera che fa finta di cercare lavoro in quel settore, un garzone risponde: "Vale sempre la pena, meglio 400 euro al mese che stare in mezzo alla strada!".



La ragazza si reca in alcuni bar che cercano aiuto e parla con titolari e responsabili. Gli orari richiesti: dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 21:30, per 120 a settimana. Poi la confessione: "I bar vogliono spremere i limoni fino alla fine". Un altro responsabile dice all'aspirante barista che si lamente per orari inaccettabili: "Devi adattarti a quello che ti offre la città, qua si campa così".