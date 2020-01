Incidente Linea 1, le conseguenze: almeno per oggi è stop definitivo

Nella stazione della linea 1 della metro di Piscinola è in corso un sopralluogo del vicesindaco ed assessore ai Trasporti, Enrico Panini, con i tecnici di Anm, l`azienda che gestisce la metro.

Si stanno valutando le conseguenze dell'incidente avvenuto stamattina tra tre convogli, che ha causato 4 feriti e 12 contusi.

Il servizio resta sospeso e - secondo alcune indiscrezioni - difficilmente potrà riprendere a breve. La carenza di treni, che già costituisce un problema permanente della linea 1, è acuita infatti dall`incidente che ha coinvolto i convogli.

Anm ha intanto annunciato la chiusura della tratta almeno per tutta la giornata di oggi.

"Tanta preoccupazione per l'incidente di questa mattina che ha coinvolto tre treni della linea 1 della Metropolitana di Napoli" hanno dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti Enrico Panini e l'Amministratore Unico di Anm Nicola Pascale. "Siamo accorsi immediatamente sul luogo della vicenda per portare la nostra vicinanza e solidarietà ai passeggeri e al personale infortunati, insieme al Presidente della Commisione Mobilità, il Consigliere Nino Simeone, al Capogruppo consiliare DeMa, il Consigliere Rosario Andreozzi ed al Direttore Generale di Anm Gennaro Narducci e al Direttore d'Esercizio, Vincenzo Orazzo".

"Dalle prime informazioni pervenute risulta che i danni sono stati fortunatamente contenuti - proseguono Panini e Pascale - La Magistratura è già a lavoro per individuare le cause e la dinamica dell'incidente. Non appena l'azienda riceverà i necessari nulla osta sarà ripristinato quanto prima il servizio sulla linea 1 che nel frattempo viene sopperito dal potenziamento del servizio sostitutivo dei bus".