Lavori alla rete idrica: area nord della città a secco

Le principali strade della zona nord di Torre Annunziata resteranno a secco domani, 11 giugno. È quanto comunicato dalla Gori che dovrà effettuare dei lavori già previsti alla rete idrica. Il disservizio durerà per poche ore ma centrali all'interno della giornata.

I rubinetti resteranno a secco, infatti, a partire dalle 9 fino alle 13. Problemi quindi non solo per le abitazioni ma anche per gli esercizi commerciali. Le strade interessate saranno: traversa Maresca, via Maresca, via Epitaffio, I Traversa Epitaffio, II Traversa Epitaffio, via Dino, via Avallone, via Tagliamonte, via Simonetti.