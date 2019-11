Indagine sulla qualità delle mense scolastiche: un caso negativo anche a Giugliano

Sono stati resi noti i risultati della IV Indagine su tariffe e qualità delle mense scolastiche italiane, condotta da Cittadinanzattiva. In un anno (novembre 2018-novembre 2019) sono stati 14 i casi registrati in tutta Italia. Significativo il caso di una scuola in provincia di Pisa, in cui sono stati trovati vermi e larve nei piatti. In provincia di Napoli, a Giugliano in Campania, si registra il caso di una mensa scolastica in cui si servivano cibi scaduti.

Emblematico ancora il caso di una scuola in provincia di Milano in cui c'erano sfere di metallo nella pasta al sugo. "Ora chiediamo al Ministero di varare nuove linee guida sulla refezione scolastica": è la richiesta della coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Adriana Bizzarri.