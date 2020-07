Pozzuoli, vietata la balneazione in cinque tratti costieri

L'aggiornamento della classificazione delle acque, da parte della Regione Campania, ha portato al conseguente divieto di balneazione - con apposita ordinanza sindacale del primo cittadino di Pozzuoli Vincenzo Figliolia - per alcuni tratti di costa puteolana. In particolare, la balneazione risulta vietata per larghi tratti della sezione di costa Cuma-Licola: fa eccezione il solo tratto della Stazione Marina di Licola, da Strada del Cantiere a Strada della Colmata.

A Pozzuoli non si potrà fare il bagno nelle acque in prossimità del Rione Terra fino al Corso Umberto (a metà del lungomare Pertini). Eccellenti invece - come riportato da Cronaca Flegrea - i litorali tra Arco Felice e Lucrino e da Corso Umberto al confine con Napoli (Terme di Pozzuoli e La Pietra).