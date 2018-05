Orrore a Qualiano, il 37enne minaccia padre e sorella: arrivano forze speciali

Si prepara l'irruzione nell'appartamento di Pasquale De Falco, il 37enne di Qualiano che da questa mattina è barricato in casa dopo aver ucciso la madre. L'uomo, che soffre di disturbi psichici, ha ucciso la madre utilizzando il fucile in dotazione al padre, cacciatore. Da questa mattina è iniziata una lunga trattativa tra Carabinieri e De Falco. Una trattativa che, per ora, ha portato a un nulla di fatto. Nel video vi documentiamo l'arrivo delle forze speciali, che preparano l'ingresso nell'appartamento. La sorella sta per entrare nell'appartamento, dopo aver indossato il giubbotto antiproiettile. De Falco avrebbe minacciato i familiari, obbligandoli a restare lontani, pena la morte.