Strage familiare di Qualiano, oggi i funerali di Teresa Licciardiello

Giornata di lutto cittadino oggi a Qualiano. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera comunità di Qualiano, piangono la tragica morte di Anna Teresa Licciardiello, la madre di Pasquale De Falco, l'omicida che per undici ore, giovedì scorso, ha tenuto col fiato sospeso una intera cittadina.

Il sindaco De Luca ha proclamato il lutto cittadino ed è ordinata la chiusura di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 16,00 fino alle ore 19,00, termine della cerimonia funebre, che si terrà il 6 Maggio 2018, alle ore 17,00 nella Parrocchia di Santo Stefano. Oltre alla proclamazione del lutto in segno di vicinanza alla famiglia, l’Amministrazione invita i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, gli uffici pubblici e le istituzioni ad osservare un minuto di silenzio durante la celebrazione delle esequie.

"Quanto è accaduto ha colpito duramente tutta la comunità qualianese ed è unanime e profonda la commozione, per le tragiche circostanze in cui la signora Teresa ha perso la vita. L’Amministrazione Comunale con la proclamazione del lutto cittadino, intende manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore per questa grave perdita, che ha profondamente colpito la Comunità e testimoniare una forte vicinanza e sostegno, al dolore che sta vivendo la famiglia della signora Teresa", fa sapere in una nota il sindaco Ludovico De Luca.