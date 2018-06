Qualiano, colpi d'arma da fuoco durante il comizio elettorale

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in serata a Qualiano, precisamente in piazza Rosselli. In quei minuti era in corso il comizio elettorale conclusivo di Raffaele De Leonardis, candidato a sindaco. Come riportato da il Mattino, l'atto intimidatorio non sarebbe legato al mondo politico. Si tratterebbe piuttosto di una richiesta estorsiva ad alcuni commercianti della zona. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area, anche se pare nessuno tra i presenti al comizio abbia avvertito le esplosioni.