Qualiano, partito il servizio bus da e per la metro di Chiaiano: dettagli e orari

Attivo il servizio autobus a Qualiano. "L'amministrazione De Leonardis - si legge in una nota -, pur al governo da soli 6 mesi, risolve un problema trentennale del territorio: quello della mancanza dei trasporti. Un risultato ottenuto lavorando a fari spenti, dal primo giorno dell'insediamento alla casa comunale".

Da oggi, 30 gennaio 2019, sono 4 gli autobus a disposizione dei cittadini che percorreranno tutti i giorni le vie di Qualiano e arriveranno alla metropolitana di Chiaiano, passando per L'Asl di Villaricca.

Due bus partiranno la mattina da piazza Rosselli, il primo alle ore 6:00. Termineranno il loro giro con l'ultima partenza delle 19:30. Il sabato, invece, per venire incontro alle esigenze dei giovani, il servizio terminerà alle 23:30

Sempre di mattina, altri due bus partiranno, invece, dalla Metropolitana di Chiaiano e faranno il percorso inverso. Il primo alle 6:30 ed il secondo alle 7:35. L'ultima corsa da Chiaiano sarà alle ore 20:40. Di sabato, come già detto, l'ultima sarà, invece, alle 23:30.

Un risultato, quello dell'amministrazione De Leonardis, ottenuto senza gravare sulle casse del comune. Il servizio, infatti, non costerà neanche un euro all'ente di piazza del Popolo.

Saranno i bus della Quadrifoglio Tour, società autorizzata all'espletamento del servizio di trasporto di linea dalla Città Metropolitana di Napoli, a trasportare i cittadini qualianesi e non solo, nei punti previsti.

Il costo del servizio sarà di 1 euro. Si sta lavorando anche alla formulazione di abbonamenti e ad una convenzione per gli studenti.

"Soddisfatti per questo risultato che abbiamo ottenuto in soli 6 mesi - dichiara l'assessore ai trasporti, Elvira Di Nardo - Abbiamo già visto coi nostri occhi quanto sia utile questo servizio per i cittadini. Con loro stamattina abbiamo preso il bus ed era stracolmo"

Stiamo già lavorando per raggiungere con i nostri autobus anche la stazione di Ponte Riccio e la cumana di Quarto - rivela il sindaco, Raffaele De Leonardis - Abbiamo iniziato pensando prima alle destinazioni più richieste, cioè quella della metro di Chiaiano e dell'Asl di Villaricca, ma di certo il nostro progetto per i trasporti a Qualiano non si ferma qui".

Ecco il percorso che effettueranno gli autobus:

Da Qualiano: piazza Rosselli, piazza Kennedy, via Ripuaria, via Santa Maria a Cubito, corso Italia (Villaricca), ASL Villaricca, circumvallazione esterna, viale della Repubblica, corso Europa, via Santa Maria a Cubito, Metro Chiaiano.

Dalla Metropolitana di Chiaiano: via Santa Maria a Cubito, via Falcone, viale della Repubblica, Circumvallazione esterna Villaricca, ASL Villaricca, corso Italia (Villaricca), Rotonda di via Santa Maria a Cubito, via Santa Maria a Cubito, piazza Kennedy, piazza Rosselli

Questi gli orari di partenza dei bus da piazza Rosselli a Qualiano:

06:00

06:45

07:20

08:20

08:45

09:20

11:50

12:40

13:00

13:40

14:10

15:00

15:40

16:10

16:50

17:30

18:10

18:50

19:30

Questi gli orari di partenza dei bus dalla metro di Chiaiano

06:30

07:35

08:05

08:45

09:20

10:50

11:35

12:45

13:20

14:00

14:40

15:00

15:40

16:00

16:40

17:05

18:10

18:50

19:30

20:00

20:40

Gli orari di sabato saranno prolungati fino alle 23:30, mezz'ora dopo l'ultima corsa della Metro prevista alle 23:00