Orrore a Qualiano, boato e colpi d'arma da fuoco: arrestato De Falco

Alle 21:00 circa un forte boato è stato distintamente udito dalla folla che si è radunata a Qualiano, nei dintorni dell'abitazione del 37enne Pasquale De Falco, che questa mattina, dopo aver ucciso la madre a colpi di fucile, si è barricato in casa minacciando carabinieri e familiari. La lunghissima trattativa non ha avuto esito positivi e il boato sarebbe il segno dell'irruzione da parte delle forze speciali nell'appartamento. Successivamente diversi colpi d'arma da fuoco sono stati uditi. De Falco è stato arrestato ed è stato trasportato via, incolume.

SI PREPARA L'IRRUZIONE - VIDEO

"De Falco non ha opposto resistenza, il blitz è durato pochi minuti e l'uomo è stato immediatamente immobilizzato. Non ha esploso colpi d'arma da fuoco. Sarà trasportato in un reparto psichiatrico": lo riferiscono le forze dell'ordine, sul posto da questa mattina. L'uomo è stato portato via, ricoperto dagli insulti dei concittadini. Il 37enne ha ucciso la madre in mattinata, prima di iniziare una lunghissima trattativa con i carabinieri. De Falco, che ha alternato momenti di lucidità ad altri in cui appariva disorientato, soffre di disturbi psichici. Una storia d'amore finita male, anni fa, l'ha portato per due volte a tentare il suicidio.

IL SINDACO - "Una tragedia che sconvolge la città. Qui non sono mai capitate cose del genere, e la famiglia De Falco è mite. Pasquale dovrà spiegare perché ha agito così, anche se nessuna motivazione può giustificare questo delitto". Così il sindaco di Qualiano, Ludovico de Luca.

LE IMMAGINI IN DIRETTA: DE FALCO BARRICATO IN CASA