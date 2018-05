Qualiano, spari e blitz dei carabinieri per stanare De Falco dopo 11 ore

Gli spari, l'irruzione, gli insulti dei suoi concittadini. E' finita così, poco dopo le 21, la lunga giornata di Pasquale De Falco, portato via dai carabinieri tra le urla di chi aveva atteso a lungo l'esito del suo segregarsi all'interno della sua abitazione.

Undici ore circa, tanto è durata la resistenza di De Falco. Un tempo infinito ed estenuante, che ha messo a dura prova i nervi dei parenti. E' iniziato tutto alle 10.30 del mattino. Pasquale De Falco, 37 anni, spara alla madre, Teresa Licciardiello, con il fucile da caccia del padre. Poi, secondo alcuni testimoni, si affaccia al balcone e spara anche qualche colpo in strada per poi barricarsi, solo, all'interno della sua abitazione. Il papà , contadino, è a lavoro. Dall'arrivo dei carabinieri in avanti è soltanto attesa. Le ore passano, ma l'uomo non ne vuole sapere di arrendersi.

Emergono dettagli sulla sua vita. Pasquale aveva una psiche fragile, soffriva di disturbi psichiatrici da quando, quindici anni fa, ebbe una forte delusione amorosa. Alle spalle due tentativi di suicicio, il primo poco dopo la rottura della relazione, quando si gettò dal balcone senza conseguenze gravi; il secondo 5 anni fa quando fu fermato prima di lanciarsi.

La trattativa tra i carabinieri e il 37 enne prosegue senza sosta. Ci provano anche il padre e, in un secondo momento, la sorella, ma entrambi vengono allontanati con la minaccia di essere sparati. Le ore passano, Qualiano attende, la gente parla, racconta di una famiglia per bene, tranquilla. Racconta di un ragazzo che nonostante i problemi si è laureato in Economia.

Nel pomeriggio arrivano la forze speciali. Si prepara l'irruzione. I tentativi sono diversi, ma bisognerà aspettare le 21 circa per la vera irruzione. Un boato, poi due raffiche e De Falco che lascia via Campana nell'automobile dei militari. Soddisfazione tra i carabinieri, perché nessuno è riamsto ferito nel blitz, compreso l'omicida.

Qualiano è sotto choc. Resta da capre il movente che ha spinto il 37enne a uccidere la madre, se un movente c'è oppure se la mente fragile di Pasquale De Falco è andata in corto circuito.