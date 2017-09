Un lungo quadro colorato sul tetto di Napoli: l'opera di Zabetta

Un vero e proprio quadro sul tetto di Napoli, una tela di vortici colorati sul terrazzo dell’ex ospedale militare dei Quartieri Spagnoli e dipinta con il compressore dal pittore milanese Roberto Coda Zabetta.

Il progetto coinvolge il complesso della Santissima Trinità delle Monache, prende il nome di “Cantiere 1 / Terrazzo” ed è stato voluto da Comune e Museo Madre.

L’opera sarà inaugurata il 22 settembre e sarà completata dalle intemperie per tutto la durata dell’esposizione, circa un anno. Ben otto diversi punti di vista lungo la Pedamentina. Zabetta, che ha lavorato per un mese dalle 5 del mattino al calar del sole, ha fatto sapere: "Porterò il progetto in altre città e all’estero".